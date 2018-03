Stephanes: áreas desmatadas terão fiscalização rigorosa O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje que o governo irá realizar uma rigorosa fiscalização nas propriedades localizadas nos 37 municípios onde houve maior índice de desmatamento. "Vamos fiscalizar para saber porque foi desmatado. Se foi para a pecuária ou para a soja. Se for a soja, trabalharemos para inibir a comercialização deste produto", disse o ministro. Ele também negou que o governo esteja concedendo anistia para os produtores que desmataram áreas amazônicas. Segundo Stephanes, houve um mal entendido sobre a medida que prevê a legalização de fazendas que recuperarem 50% das áreas desmatadas. O ministro considera que há muita confusão entre a área do Bioma Amazônico e a Amazônia Legal. "A Amazônia Legal foi criada para efeito de financiamento e se estende até áreas de cerrado do Tocantins e do Maranhão", afirmou.