Stephanes: reação a novo índice de produtividade é forte O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou há pouco que o novo índice de produtividade para fins de reforma agrária deve afetar apenas de 4% a 5% dos municípios produtores. Este porcentual foi levantado pela equipe do Ministério por meio de simulação do novo índice em cada local. De acordo com o estudo, conforme Stephanes, o índice atingira 2% das propriedades da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. No caso de Santa Catarina, esta proporção seria de 1%; no de São Paulo, 3,5%, e no de Mato Grosso, 12%.