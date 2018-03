Stephanes: restrições do Meio Ambiente prejudicam País O Ministério de Meio Ambiente foi criticado hoje pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes. Ele afirmou que a pasta excede todos os limites do zelo dedicado ao meio ambiente, provocando prejuízos ao País. Como exemplo, Stephanes disse que "o Brasil importa 91% do potássio que precisa". "Porém, temos em nosso solo a terceira maior jazida do produto. Só porque está na Amazônia, o Meio Ambiente não deixa explorar", afirmou ele, durante um café da manhã com produtores rurais de Mato Grosso do Sul, na Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande).