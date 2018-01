Steve Jobs, da Apple, não corre risco de vida, diz 'NYT'

O presidente-executivo da Apple Steve Jobs, cuja saúde é alvo de especulações entre investidores, não está com câncer ou corre risco de vida, disse no sábado o jornal New York Times. O jornalista Joe Nocera escreveu em sua coluna que "enquanto os problemas de saúde de Jobs são bem mais do que um mal comum, eles não representam risco de vida e ele não tem reincidência de câncer." Nocera afirmou ter conversado com o executivo-chefe da Apple sobre sua saúde. "Porque a conversa foi em 'off', eu não posso revelar o que o sr. Jobs me disse", Nocera afirmou. Um porta-voz da Apple não foi localizado para comentar. Em 2004, Jobs, de 53 anos, anunciou ter passado por uma cirurgia com êxito para a remoção de um raro tipo de câncer no pâncreas. As preocupações em torno de sua saúde voltaram no mês passado, quando ele, mais magro do que o normal, fez uma apresentação sobre o iPhone em uma conferência em São Francisco. A Apple, que inicialmente atribuiu a perda de peso de Jobs a uma doença comum, afirma repetidamente que a saúde dele é um assunto particular. A falta de informações da companhia - conhecida por sua confidencialidade - preocupou investidores e analistas. Na quarta-feira, o Times informou que Jobs teria dito a associados que estava bem e que não tinha câncer.