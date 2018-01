Steve Jobs teria passado por cirurgia, diz site

De acordo com o portal Valleywag, especializado em tecnologia, o CEO da Apple, Steve Jobs, teria passado por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira no Stanford Hospital, na Califórnia. Veja também: Consulte os últimos episódios envolvendo a saúde de Steve Jobs O presidente da Apple anunciou no último dia 15 que tiraria uma licença de 6 meses para tratar de um "desequilíbrio hormonal". Em 2004, o CEO se recuperou de um câncer no pâncreas, e desde recentes episódios em que apareceu visivelmente mais magro, os boatos sobre sua saúde frágil não param. De acordo com a fonte do Valleywag, um funcionário do hospital informou ontem, durante festa no Vale do Silício, que o executivo teria sido internado no início deste fim de semana e estaria recebendo "tratamento especial" no centro médico. O informante do hospital, contudo, não especificou o motivo da internação. Ainda segundo o Valleywag, a equipe do site tentou confirmar a informação com a assessoria de imprensa da Apple, mas a empresa não retornou a ligação. O Stanford Hospital, por sua vez, disse que não havia ninguém com o nome de Jobs internado no local, mas que os pacientes podem pedir para não serem identificados, baseados em leis de privacidade.