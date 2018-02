STF acatou 34,7% dos habeas-corpus julgados em 2008

A principal razão de deferimento dos habeas-corpus em 2008 foi a falha de fundamentação na decretação da prisão cautelar de alguém que responde a crime perante a Justiça (20,6% dos casos). Em segundo lugar, vem o "cerceamento de defesa", quando algum direito processual do acusado é suprimido (9,6%). O cumprimento do princípio da insignificância é o terceiro motivo (8,8%). O "princípio da insignificância" é uma regra que reúne quatro circunstâncias necessárias para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a falta de periculosidade social do ato, o reduzido grau de "reprovabilidade" do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

Outras razões que resultaram em habeas-corpus em 2008 foram: excesso de prazo de prisão, impossibilidade da prisão civil do depositário infiel, violação do princípio constitucional da presunção de inocência, não-concessão do direito de progressão de regime para condenações por crimes hediondos e extinção de punibilidade, quando se perde o poder do Estado de punir uma pessoa por determinado crime. Um exemplo dessa desse caso é a prescrição do crime.