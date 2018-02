STF aprova extradição a Israel de clérigo acusado de tortura O clérigo israelense Elior Noam Hen, acusado pelo Estado de Israel de torturar crianças na cidade de Beitar Illit, na Cisjordânia, no ano passado em rituais de purificação, será extraditado do Brasil, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anunciada na quinta-feira.