STF autoriza extradição de falso rabino para Israel O falso rabino Elior Noam Hen, acusado de torturar oito crianças em supostos rituais para expulsar demônios, será extraditado para Israel. A autorização foi dada ontem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). O israelense está preso no Brasil desde 3 de junho do ano passado. Policiais federais o encontraram numa rua do Bom Retiro, no centro de São Paulo, encerrando busca iniciada pela Interpol em 2006.