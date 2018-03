STF cassa decisão de MG que proibia interdição de ruas O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou uma decisão da Justiça de Minas Gerais que proibia a interdição de ruas do Estado por manifestantes. Na decisão, Fux reconhece que os participantes de protestos têm o direito de reunião e livre-manifestação de pensamento em espaços públicos. No entanto, ele afirmou que o vandalismo não deve ser tolerado. "A democracia, longe de se exercitar apenas e tão somente nas urnas, durante os pleitos eleitorais, pode e deve ser vivida contínua e ativamente pelo povo, por meio do debate, da crítica e da manifestação em torno de objetivos comuns", disse, na decisão.