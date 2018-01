STF manda SP pôr acesso a cadeirante em escola O governo de São Paulo terá de reformar uma escola estadual de Ribeirão Preto para assegurar o acesso de pessoas com deficiência. Os ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) atenderam a um pedido do Ministério Público paulista que reclamava da impossibilidade de cadeirantes terem acesso aos andares superiores do edifício onde está instalada a Escola Estadual Professor Vicente Teodoro de Souza.