STF mandar soltar Dantas novamente; critica juiz por desrespeito O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu novo habeas corpus nesta sexta-feira ao banqueiro Daniel Dantas, preso na Polícia Federal em São Paulo. Na decisão, Mendes afirma que o juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo, insurgiu-se contra decisão do Supremo e que a "fundamentação utilizada pelo juiz não é suficiente para justificar a restrição à liberdade do paciente". "O encarceramento do paciente revela nítida via oblíqua de desrespeitar a decisão deste Supremo Tribunal Federal anteriormente expedida", afirma Mendes na decisão. O presidente do STF confirmou o que foi alegado pela defesa de Dantas, de que não existem fatos novos a permitir a nova ordem de prisão. Dantas foi preso pela primeira vez na terça-feira acusado por uma série de crimes como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas Dantas. Recebeu decisão de soltura pelo Supremo e saiu da prisão na quinta-feira. Dez horas depois, retornou à carceragem da PF por acusação de pagamento de suborno a policiais do órgão. A primeira prisão era temporária, de cinco dias, e a segunda, preventiva. (Reportagem de Carmen Munari)