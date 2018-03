STF recebe pedido de habeas de Roger Abdelmassih O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu no sábado o pedido de habeas-corpus em defesa do médico Roger Abdelmassih, preso desde o dia 17 de agosto, acusado de atentado violento ao pudor e estupro contra ex-pacientes. O pedido é contra decisão do ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou liberdade ao médico, por meio de liminar, na noite do dia 21 de agosto. De acordo com o STF, a relatora encarregada de analisar o pedido é a ministra Ellen Gracie.