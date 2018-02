STF vai decidir se lei antifumo é inconstitucional O Supremo Tribunal Federal (STF) vai dar a palavra final sobre a lei paulista que proibiu o fumo em ambientes coletivos públicos e privados no Estado de São Paulo. A Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento (Abrasel Nacional) protocolou uma ação no Supremo sustentando que a lei antifumo é inconstitucional. Segundo a entidade, o governo de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde dos que não fumam, acabou com direitos fundamentais dos fumantes e desrespeitou leis federal e municipal que permitem o tabaco em locais próprios, como os fumódromos.