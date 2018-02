STJ concede liberdade a Marcos Valério

A decisão, do ministro Sebastião Reis Júnior, permitirá que o empresário aguarde o julgamento do habeas corpus apresentado por sua defesa em liberdade, informou o STJ em seu site na Internet.

O empresário ficou nacionalmente conhecido em 2005, quando estourou o escândalo do mensalão, em que parlamentares e partidos da base do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva supostamente receberiam dinheiro para apoiar o governo.

Valério foi preso no dia 2 de dezembro, em Belo Horizonte, acusado de atuar junto a advogados e cartórios para fraudar registros de terras no oeste da Bahia, segundo o Ministério Público baiano.

Os acusados pelo MP criariam matrículas falsas de imóveis e usariam esses documentos para garantir dívidas de empresas de Marcos Valério. No total, 23 pessoas foram presas na Operação Terra do Nunca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua decisão, o ministro Reis Júnior ponderou que não há sustentação para a necessidade de prisão cautelar, sobretudo pelas fraudes terem ocorrido há quase dez anos, segundo nota do STJ.

Também foi concedida liminar em habeas corpus a Francisco Marcos Castilho Santos, sócio de Valério, que havia sido preso na mesma operação.

O escândalo do mensalão, denunciado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que posteriormente teve o mandato cassado sob acusação de envolvimento no esquema, foi a pior crise do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e resultou na queda do então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que também teve o mandato de deputado federal cassado após deixar o ministério.

Trinta e oito réus respondem a processo no Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de envolvimento no esquema, entre eles Dirceu, Jefferson, o ex-deputado e ex-presidente do PT José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.

(Por Hugo Bachega)