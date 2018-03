STJ julgará recurso de Pimenta Neves em agosto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deverá analisar em 5 de agosto o recurso especial interposto pela defesa do jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, condenado pela morte da jornalista Sandra Florentino Gomide, em agosto de 2000. O caso, cuja relatora é a ministra Maria Thereza de Assis Moura, será analisado pela Sexta Turma. O recurso contesta a decisão do Tribunal de Justiça paulista de manter Neves no regime prisional fechado. Na ocasião, a pena dele foi reduzida para 18 anos. Entre as alegações da defesa estão a que teriam sido negados os pedidos de produção de determinadas provas, que o Plenário do Júri teria julgado o caso sem a conclusão do processo e que os jurados foram influenciados pela mídia e dormiram durante a realização dos trabalhos.