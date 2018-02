STJ mantém indenização por morte de atriz em naufrágio O ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), manteve a decisão da Justiça fluminense e determinou que os filhos da atriz Yara Amaral, uma das 55 vítimas do naufrágio do Bateau Mouche, no réveillon de 1988, sejam indenizados solidariamente pela empresa dona do barco, a Bateau Mouche, a Itatiaia Turismo, que vendeu o passeio, e a União, por não fiscalizar a embarcação corretamente.