STJ mantém preso motorista que atingiu resgate em SC

Segundo o STJ, o relator do pedido de habeas-corpus, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que a prisão de Ferrari é necessária para a garantia de ordem pública e a conveniência da instrução criminal. No habeas, o motorista alegava que a perícia confirmou que o caminhão guiado por ele apresentou falha mecânica e que a velocidade superior a 100 km por hora na hora do impacto seria decorrente da falta de freios e da descida. Ferrari é acusado de homicídio com dolo (intenção) eventual, lesões corporais graves e dano ao patrimônio.