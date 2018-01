STJ nega prisão preventiva de pilotos do Legacy A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta quinta-feira, 07, pedido de prisão preventiva dos dois americanos que pilotavam o jato Legacy que se chocou com o Boeing 737 da Gol, em 2006, e ocasionou a morte de 154 pessoas que estavam a bordo do voo 1907.