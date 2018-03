STJ recebe pedido de habeas corpus de Abdelmassih O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu na manhã de hoje o pedido de habeas corpus do médico Roger Abdelmassih. O pedido, para que ele espere julgamento em liberdade, ainda não teve relator designado. De acordo com o STJ, o Ministério Público (MP) de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Núcleo São Paulo, denunciou o médico pelo crime de estupro, supostamente praticado contra 56 mulheres, a maioria ex-pacientes, baseando-se nas provas colhidas em inquérito policial instaurado no ano passado.