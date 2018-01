STJ suspende liminar de TVs de plasma O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Castro Filho suspendeu os efeitos de uma liminar que obrigava os fabricantes de televisores de plasma a informar, aos consumidores, sobre as imperfeições na imagem dos aparelhos que é causada pela transmissão analógica das emissoras brasileiras de sinal aberto. A liminar havia sido concedida pela 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa daquele Estado numa ação coletiva de consumo. A decisão do ministro foi publicada nesta terça-feira no Diário da Justiça e vale até o julgamento definitivo do processo na Segunda Seção. O caso chegou ao STJ no início deste mês. A empresa LG Eletronics da Amazônia, um dos fabricantes dos aparelhos, ingressou com uma ação chamada conflito de competência, na qual se discute qual juízo deve processar as ações que tratam do tema. A LG quer que o STJ fixe a competência na 15ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, onde tramita uma ação coletiva movida pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, ação esta que seria anterior àquela que tramita no Rio de Janeiro. A empresa alega que a ação proposta pela Assembléia Legislativa do Rio aguarda a citação de todos os fabricantes de tevê de plasma, inclusive ela mesma, motivo pelo qual deverá haver remessa dos autos do Rio de Janeiro para São Paulo, que apreciou primeiro a questão. Em sua decisão liminar, o ministro Castro Filho suspendeu a ação que tramita no Rio de Janeiro e determinou que as questões urgentes sejam decididas, em caráter provisório, pela 15ª Vara Cível do Foro de Central de São Paulo. Com isso, o pagamento de multa diária de R$ 100 mil determinada pelo juízo do Rio de Janeiro também fica suspenso.