Stripper que dança no metrô é presa no Chile

Uma stripper foi detida no Chile depois de tentar tirar a roupa em frente ao palácio presidencial em Santiago. A prisão ocorre três dias após Monserrat Morilles fazer várias danças de strip-tease no metrô da capital chilena. Veja também: Assista ao vídeo A dançarina profissional de strip-tease costuma subir no trem em uma estação e tirar a roupa até ficar com trajes mínimos já na estação seguinte. Conhecida como "deusa do metrô", Morilles disse que as performances dela são um desafio ao puritanismo da sociedade chilena e que elas vão continuar.