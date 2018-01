Sua sala com som de cinema

O avanço das tecnologias de áudio começa a ficar cada vez mais evidente. À medida em que o MP3 livra-se do estigma de gravação de má qualidade (veja mais na página 8), o mercado traz novidades para quem quer equipamentos de áudio que unam potência e qualidade. Mas, antes de comprar um aparelho novíssimo para melhorar o som de filmes, games e da programação da TV, que tal conectar dois velhos conhecidos numa mesma plataforma? Além de bastante fácil, integrar o televisor ao aparelho de som oferece muitas vantagens. A principal é o som mais forte, com batida mais profunda. E não é mágica nenhuma, afinal, começa pelo fato do tamanho das caixas de som de um aparelho dedicado ao som ser muito superior aos alto-falantes embutidos no televisor. E o melhor: não só a TV pode ser conectada, mas também o console de videogame, o conversor de TV digital e o tocador de DVD. Não tem muito mistério: basta conectar um único cabo, com dois conectores, entre os aparelhos. Foi o que fez o estudante Valter Ribeiro da Silva Junior, de 21 anos. "Já havia lido a respeito tempos atrás e decidi conectar os aparelhos porque gosto muito de música", conta ele. "Gosto de curtir o som bem alto e com potência, para incomodar os vizinhos mesmo! É até uma opção mais barata para quem não pode pagar um home theater", completa Ribeiro, que conectou o som no seu PlayStation 2 e, além de jogar, usa o sistema para assistir a videoclipes. Aparelhos de som mais antigos, que pouco são utilizados, podem ser "ressuscitados" como caixas de som mais poderosas para a sala. A única exigência é que o aparelho possua uma entrada denominada "auxiliar" na traseira ou no painel frontal do equipamento. Ao se conectar os cabos, basta selecionar no painel de controle a opção "auxiliar" (nos aparelhos mais novos, esta entrada cham-se "game"). O problema é que nem sempre é possível ligar os aparelhos sem utilizar alguns acessórios. Videogames, por exemplo, só contam com cabos RCA para conexão, não com entradas RCA, como tocadores de DVD. Para resolver o problema, basta comprar um adaptador RCA fêmea-fêmea, facilmente encontrado em lojas de componentes eletrônicos e alguns supermercados. Você precisará só de um adaptador para cada plugue do cabo RCA, que é composto de um plugue vermelho e outro branco. Veja mais detalhes sobre os conectores dos cabos no texto abaixo. A SOPA DE LETRINHAS DO SOM HDMI - Iniciais de High Definition Multimidia Interface, que é uma forma de conexão para a saída/entrada de sinais digitais de áudio e de vídeo de alta definição. Um único cabo HDMI substitui os vários cabos de áudio e de vídeo convencionais que precisam ser utilizados. Esse tipo de conexão está presente em alguns tocadores de DVD, videogames de última geração, TVs de LCD, de plasma e receptores de TV digital. DOLBY - Laboratório que criou vários sistemas de compressão de áudio utilizados nos home theaters. O símbolo é usado quando o aparelho é compatível com alguma tecnologia de compressão. AC-3 - Sistema de compressão digital de áudio desenvolvido pela Dolby e utilizado nas trilhas sonoras Dolby Digital. A maioria dos filmes em DVD utilizam esse tipo de áudio. PRO-LOGIC - É o sistema de som surround usado por um home theaters.