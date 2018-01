Sua voz ouvida por todo o mundo Quem nunca brincou de soltar a voz em um programa de rádio? Ainda que muitas pessoas tenham vergonha e pensem que não nasceram para isso, é inevitável aceitar o fascínio que um microfone desperta. Os blogs possibilitaram que internautas manifestassem, com palavras, suas idéias para o mundo, enquanto o podcast permite que a voz seja transmitida para qualquer um, em qualquer lugar – idéia praticamente impossível em emissoras de rádio convencionais. "O meio digital tende a ampliar os espaços de publicação de áudio, de programas que nasceram a partir da concepção do rádio, que no Brasil sempre foi muito sedimentado por empresas e por grupos dominantes. O podcast traz uma liberdade antes desconhecida", diz o professor Eduardo Vicente, do Departamento de Rádio e TV da USP. Ele argumenta que o podcast ainda é pouco utilizado no Brasil por demandar esforços maiores por parte de quem o produz. "A edição não é tão simples, requer paciência. Mas são novidades como o podcast que despertam nos profissionais da área a necessidade de repensar e recriar o meio radiofônico e explorar as suas potencialidades". Já para o professor do curso de Midialogia da Unicamp, Eduardo Paiva, o podcast representa uma característica intrínseca da internet: a pulverização. "O podcast é um espaço em que o internauta tem para poder criar, ousar e colocar em práticas suas vontades mais pessoais, falar de assuntos que lhe agradam", diz ele. Ainda assim, o professor da Unicamp acredita que os podcasters tendem a adotar a linguagem radiofônica prevalecente – com vinheta de abertura e momentos de falas intercalados por músicas – para não errar. "Muitas vezes, esses programas se tornam longos e cansativos, interessantes somente para quem os fez", diz ele. Para a publicitária e professora de Multimeios Daniela Carvalho, que lançou em junho o livro O Áudio na Internet em conjunto com o professor Eduardo Paiva, ainda falta preocupação com o conteúdo. "As pessoas estão pensando na internet como possibilidade de expansão, mas esquecem de focar na produção de conteúdo", diz. Como escutar e produzir O que ouvir!