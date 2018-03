Subiu para 6 o nº de mortos em deslizamentos no Rio Aumentou para seis o número de mortos por causa dos deslizamentos de terra em Itaipava, na Região Serrana do Rio, provocados pela chuva que atinge a região desde a noite de ontem. De acordo com a Defesa Civil, há crianças entre os mortos. Apenas duas vítimas tinham sido identificadas: Fátima Maria Nicodemus, de 43 anos, soterrada na Estrada do Gentio e Lílian Alice Rodrigues Pereira, de 39. Ainda segundo a Defesa Civil, nesta manhã, quatro pessoas foram resgatadas na região da BR-495: Maria José de Barros da Silva, de 74 anos, Fabiana Corrêa De Queiroz, de 27 anos, Gerson Ferreira do Carmo, de 48 anos, e Adriana da Silva Castro, de 36. Todos foram encaminhados ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis.