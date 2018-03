Subprefeitura da Sé interdita 9 estabelecimentos em SP

Uma operação coordenada pela Subprefeitura da Sé, na região do Glicério, centro da capital paulista, interditou nove estabelecimentos comerciais irregulares na manhã de hoje. Durante a operação, um caminhão-pipa, que ajudava na limpeza do local, foi apedrejado e a polícia militar levou seis pessoas para o 1º Distrito Policial para averiguação. Entre as lojas interditadas estão uma lanchonete, um açougue e um sacolão, fechados pela Vigilância Sanitária por não oferecerem condições adequadas para comercialização de alimentos. Um comércio de produtos químicos, que colocava em risco o local, também foi interditado. Uma loja de motos também foi interditada por falta de documentação.