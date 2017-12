Subsidiária da Óleo e Gás pede registro de companhia aberta A OGX Petróleo e Gás S.A., uma subsidiária da Óleo e Gás Participações, do empresário Eike Batista, entrou nesta segunda-feira com pedido de registro de empresa de capital aberto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo informação no site da instituição.