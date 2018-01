Substitutivo limita valor da assinatura do telefone social A assinatura básica do telefone social não poderá ultrapassar a 50% do valor cobrado no telefone convencional para os assinantes residenciais. Essa proposta foi apresentada ontem, dia 10, à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, no substitutivo do deputado José Rocha (PFL-BA), relator do projeto de lei do governo que cria o telefone social. Essa já era a idéia inicial do ministro das Comunicações, Hélio Costa, mas não constava do texto enviado ao Congresso. Tanto o projeto do governo quanto o substitutivo de Rocha não entram em detalhes sobre quem terá direito a esse novo serviço, apenas dizem que o objetivo será atender à população de baixa renda. Pela proposta inicial de Costa, só poderiam ter o telefone social as famílias que tivessem renda mensal de até três salários mínimos. Ainda segundo a proposta do ministro, a assinatura básica do telefone social custaria R$ 19,40, com 120 minutos de ligações locais. Costa lançou a idéia no ano passado, mas esbarrou na Lei Geral de Telecomunicações (LGT), que prevê isonomia no tratamento, impedindo que se crie um serviço telefônico apenas para parte da população. Então o governo decidiu, em março, mandar ao Congresso um projeto de lei alterando a LGT. Os demais detalhes no telefone social virão na regulamentação da lei, caso o projeto seja aprovado pelos parlamentares. A proposta do governo foi encaminhada em regime de urgência e está na pauta do plenário, mas depende da votação de medidas provisórias, que têm a preferência. Segundo Rocha, se o projeto não for apreciado em plenário até a próxima quarta-feira, ele será votado na comissão de Ciência e Tecnologia no dia 17. O deputado disse que, se for retirado o regime de urgência, como se cogita no governo, ele ampliará seu parecer, propondo critérios específicos para o novo serviço. "Aí poderemos discutir com mais tempo a proposta, fazendo audiências públicas", afirmou. Na opinião de Rocha, as mudanças no modelo de exploração, com a privatização do setor de telefonia, "trouxeram aumentos de tarifas que vêm dificultando o acesso da população de baixa renda ao serviço". Atualmente existem 40 milhões de telefones fixos no Brasil, o que corresponde a menos da metade dos telefones celulares, que são cerca de 90 milhões. Mais de 80% dos celulares são pré-pagos e não têm assinatura mensal.