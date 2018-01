Substitutos para os investimentos públicos

Na recente administração petista, a combinação do abandono dos fundamentos da política macroeconômica com a expansão da intervenção do setor público na economia resultou em estagflação e em grave crise fiscal.

Agora, com o estabelecimento de um limite global para os gastos públicos, conforme a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, já aprovada com expressiva maioria em primeiro turno na Câmara dos Deputados, e com a recuperação da eficácia da política monetária para colocar a inflação no centro da meta – o que deverá ser realidade em 2017 –, os ajustes macroeconômicos estão reconquistando a confiança do mercado e colocando a economia nos trilhos.

Um dos grandes desafios para a volta do crescimento será a retomada dos investimentos em infraestrutura, no que o setor público ampliou sua participação. Os recursos privados substituirão os públicos não por ideologia, mas por necessidade, porque não haverá mais disponibilidade orçamentária para investimentos nem tampouco espaço para endividamento, principalmente nos Estados e municípios.

A participação privada pode-se dar por meio de privatizações, quando ativos em propriedade do setor público são transferidos para o setor privado; de concessões comuns, quando infraestruturas públicas, como rodovias, portos, tratamento e distribuição de água e saneamento, entre outras, são transferidas para o setor privado, que será remunerado pelo valor da tarifa correspondente ao serviço e paga pelo usuário; ou, ainda, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), quando a remuneração pelo serviço é compartilhada entre usuário e setor público (PPP patrocinada) ou quando o serviço prestado é integralmente remunerado pelo setor público (PPP administrada).

A participação privada em atividades exercidas pelo setor público, além de aumentar os investimentos, melhora a gestão, ao introduzir práticas modernas e mais eficientes de administração que, grosso modo, não são adotadas na atividade pública por causa de restrições legais, costume ou por resistências corporativas.

O governo Temer tomou medidas nas áreas de privatizações e concessões com a criação da secretaria e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e com o Projeto Crescer, composto por 34 projetos de infraestrutura em rodovias, aeroportos, portos, energia e mineração, cujos leilões estão previstos para os próximos dois anos. Contudo, a atratividade de muitos ainda é duvidosa.

Abre-se, também, a oportunidade às PPPs, principalmente, como alternativa para Estados e municípios. As PPPs são mais flexíveis do que as concessões comuns, podendo ser utilizadas tanto em infraestrutura econômica quanto em infraestrutura social. Neste caso, por exemplo, as PPPs em hospitais e em penitenciárias, mantidas as atividades-fim sob a responsabilidade do governo, melhoram a qualidade da gestão e, por conseguinte, dos próprios serviços.

Embora sejam excelentes oportunidades para ampliar a oferta e a qualidade de serviços públicos, as PPPs correm riscos que precisam ser avaliados com cuidado pelos responsáveis no governo. Entre esses riscos, seria oportuno mencionar práticas usuais aqui, no Brasil, que, com visão de curto prazo e sem planejamento, se valem de PPPs para contornar a falta de recursos na execução de projetos, cujos benefícios para a sociedade são, no mínimo, questionáveis. Os estádios construídos sob essa modalidade para a Copa do Mundo são evidências do que não deve ser feito.

Nos Estados e municípios, as PPPs impactam fortemente a gestão fiscal. Seus contratos geram dívidas futuras e, portanto, deveriam ser autorizados apenas quando houvesse limite de endividamento. Ademais, constituem, na prática, novas vinculações de receita.

Em situação de maior restrição fiscal como consequência da imposição do teto global aos gastos públicos, as PPPs deveriam ser incluídas nos planos plurianuais (PPA); seus fluxos de desembolso, previstos nos orçamentos anuais; e seus contratos, supervisionados por agência reguladora independente.

Se há muitas oportunidades para investimentos privados, há também muitas limitações, o que recomenda cautela na expectativa de seus resultados imediatos.

*Professor associado da Fundação Dom Cabral, foi ministro do Trabalho e do Planejamento e Orçamento no governo FHC