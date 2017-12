Sucesso da Apple na China abre caminho para iPhone 6 e novos produtos

Ao menos 15 corretoras elevaram seu preço-alvo para as ações da companhia em até 60 dólares para o máximo de 700 dólares, depois da gigante divulgar resultado trimestral muito bom.

As ações da Apple operavam com alta superior a 8 por cento nesta quinta-feira, a 568 dólares.

A Apple ampliou seu programa de recompra de ações, elevou o pagamento de dividendos, e um iPhone 6 maior e novos produtos levariam as ações a uma nova alta, disse o analista da RBC Capital Markets Amit Daryanani em comunicado.

Na quarta-feira, a Apple divulgou vendas de 43,7 milhões de iPhones no trimestre encerrado em 29 de março, superando a estimativa de Wall Street de venda de 38 milhões de celulares. As receitas vindas da China subiram 13 por cento e as vendas no Japão, 26 por cento.

A Apple aprovou outros 30 bilhões de dólares em recompra de ações até o fim de 2015 e autorizou um raro desdobramento dos papéis na proporção de sete por um, atendendo a pedidos para compartilhar mais seu caixa enquanto amplia o apelo de suas ações para investidores individuais.

Muitos analistas apostam em um outro produto de sucesso emergindo dos laboratórios da companhia em Cupertino, Califórnia, no segundo semestre -- talvez um relógio de pulso iWatch. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, prometeu novas categorias de produtos para 2014.

"Acreditamos que o iPhone 6 irá ser um grande hit na China e em outros lugares do mundo, enquanto o iWatch abre uma nova categoria de produtos para a Apple, e acreditamos que a parceria com a China Mobile irá acelerar no segundo semestre", disse o analista da Cantor Fitzgerald, Brian White, em comunicado.

(Por Soham Chatterjee)