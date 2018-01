Sucesso do Google faz Microsoft reconsiderar publicidade O sucesso do Google serviu como um alerta para a Microsoft sobre o poder financeiro da publicidade na web, afirmou o chefe de tecnologia da produtora de software nesta terça-feira, 27. O sucesso da companhia líder das buscas na internet forçou a Microsoft a considerar a publicidade como nova fonte de receitas além do modelo tradicional de licenciamento, informou o arquiteto-chefe de software da empresa, Ray Ozzie, em conferência a investidores promovida pelo Goldman Sachs. "O sucesso do Google gerou muito claramente um ponto de inflexão na indústria e dentro da Microsoft", disse Ozzie em sessão de perguntas e respostas. Ozzie assumiu o principal posto de tecnologia da Microsoft no ano passado, substituindo o co-fundador da companhia Bill Gates e marcando uma importante transição da empresa de US$ 44 bilhões para ampliar seu alcance para além dos computadores. O desafio de Ozzie é produzir serviços na web junto com o tradicional modelo de venda de software empacotado para manter a empresa competitiva diante de rivais online como Google e Salesforce.com, sem comprometer seus principais negócios de venda de software.