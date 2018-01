Sucesso do MySpace torna-se sua maior ameaça O site de relacionamentos MySpace se tornou uma extensão da vida cotidiana da primeira geração de jovens "online" da história, mas corre o risco de ser vítima do seu grande sucesso caso a pressão sobre ele continue crescendo. Para milhões de adolescentes no mundo todo, os membros do portal não são seus colegas da porta da frente ou do apartamento de baixo, mas qualquer pessoa capaz de acessar o mundo virtual. Por causa disso, as "más companhias" têm preocupado muito os pais desses internautas. A exposição dos mais de 80 milhões de usuários do MySpace à aproximação de estranhos gerou uma grande polêmica nos Estados Unidos, onde são muitos os que pedem normas de segurança mais rígidas e até o fechamento do site. Calcula-se que um quarto dos usuários do portal sejam menores de idade, embora o MySpace proíba a participação de jovens com menos de 13 anos. O último escândalo a manchar a reputação do site, de propriedade da multinacional News Corporation, pertencente a Rupert Murdoch, aconteceu nesta mesma, quando uma menina de 14 anos denunciou o MySpace após ter sido sexualmente agredida por um jovem de 19 anos que conheceu no portal. Repercussão ainda maior teve o caso da adolescente de 16 anos que enganou seus pais e fugiu para a Jordânia para conhecer um rapaz de 20 anos por quem tinha se apaixonado. Devido a esses acontecimentos, o MySpace foi obrigado a propor novas medidas de controle, as quais se somaram a recente nomeação de um ex-promotor e executivo da Microsoft para a direção de seu departamento de segurança. Dentro dessas novas normas de segurança do site, os maiores de 18 anos agora só podem entrar em contato com adolescentes de 14 e 15 anos se souberem seu e-mail ou seu nome e sobrenome. Prevenção Além disso, o MySpace está permitindo que qualquer usuário mantenha seu perfil restrito, de modo que apenas pessoas específicas poderão ter acesso aos seus amigos e aos seus dados. Antes, só os jovens com 14 e 15 anos podiam recorrer a essa restrição. Por fim, a empresa destinará a cada faixa etária publicidades adequadas, com uma seleção prévia de onde os anúncios serão veiculados. Ainda dentro dessa operação para limpar sua imagem, o MySpace iria participar ontem em Washington de um diálogo sobre redes sociais na internet organizado pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Embora a companhia negue oficialmente, o certo é que essas decisões tentam aplacar as vozes cada vez mais fortes que reivindicam um maior controle sobre esses sites. Uma das ativistas mais presentes nos meios de comunicação americanos é Parry Aftab, a diretora do Wired Safety (Segurança Conectada), grupo que promove políticas de relacionamento para jovens na internet. Em declarações à rede de televisão "CBS", Aftab disse que as reformas anunciadas pelo site não são suficientes. "Uma menina de 12 anos que utiliza o MySpace me disse na sexta-feira passada que sempre é possível saber se alguém é mais velho do que diz porque a primeira pergunta tem fazem é ´o que você faz da vida?´", contou Aftab. Nascido em janeiro de 2004, o site explodiu até chegar à segunda posição no ranking das páginas mais visitadas nos EUA, ficando atrás apenas do Yahoo, segundo a empresa de consultoria comScore Media Metrix.