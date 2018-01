Sucesso quase garantido

A versão pode ser a sexta, mas que se deve chamar mesmo iPhone 5. Os dois anteriores foram o 4 e o 4S e o convite oficial da Apple traz um cinco como "sombra" do número 12, abaixo dos dizeres: "Ele está quase aqui..."

Apesar da aura de mistério e suspense tradicional, o novo lançamento tem chances de ser um certo anticlímax para os mais empolgados. As fotos do novo iPhone vazadas até agora mostram que não vem nenhuma revolução por aí.

A carcaça deve sofrer ajustes sutis: a tela sobe meia polegada, das 3,5 atuais para 4, aproximando o iPhone das telas grandes da concorrência (mas ainda abaixo do Galaxy S III, da Samsung, com seu display de 4,8 polegadas). Com a tela maior, haverá espaço para mais uma fileira horizontal de ícones de aplicativos.

Espera-se que o novo aparelho tenha espessura 18% menor do que seu antecessor (7,6 mm contra 9,3 mm). Imagens em alta resolução que vazaram indicam que a maior parte da superfície traseira será coberta por um material metálico.

O novo smartphone da Apple deve vir com conectividade LTE/4G, se assimilando nesse quesito aos competidores topo de linha que usam Android.

O conector de 30 pinos, que liga o aparelho na eletricidade ou em outros dispositivos, deve ser trocado por um de nove. Para que cabos no formato anterior possam continuar sendo usados, espera-se que a Apple lance também um adaptador.

Novos fones de ouvido podem fazer parte do pacote, a julgar por uma patente que a Apple registrou em abril deste ano.

Muitos podem sentir falta de uma grande atração nova, como foram o Siri no 4S, a câmera frontal no 4 ou a gravação em vídeo e controle por voz do 3. É possível que a conheçamos no dia 12.

Mas talvez a Apple não precisa mais promover revolução. Por isso, sua preocupação agora parece ser apenas aperfeiçoar seu bem-sucedido produto.

Diante da estimativa de que 10 milhões de iPhones 5 devem ser vendidos na primeira semana, quem há de condená-la?