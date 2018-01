Sucessor do DVD já tem nome A decisão da Toshiba de parar de fabricar aparelhos de HD DVD traz mudanças substanciais para o mercado daquele que deve ser o substituidor do DVD comum. Isso significa que o Blu-Ray, tecnologia que estava no páreo com o HD DVD, conseguiu convencer o mercado e os grandes estúdios de cinema - como Warner Bros., Disney, MGM, Fox e Sony Pictures - de que veio para ficar. No comunicado oficial de ontem, 19 de fevereiro, a Toshiba anunciou que continuará a dar suporte para quem já tem um aparelho de HD DVD ou um filme do tipo, mas que encerrará suas operações com o formato até o final do mês que vem. "Nós analisamos com cuidado o impacto de continuar a 'guerra do formato da próxima geração'e concluimos que uma decisão rápida ajudará o mercado a se desenvolver da melhor forma", disse Atsutoshi Nishida, presidente e CEO da Toshiba corporation. Leia a íntegra do comunicado da Toshiba aqui (em inglês). No caderno de Economia&Negócios desta quarta-feira você encontra uma análise completa das mudanças do cenário deste mercado após o anúncio da Toshiba. A disputa pelo filão de mercado de alta definição, que se populariza com o aumento das vendas de televisores de plasma ou LCD, toma outro rumo a partir de agora. Quem deve se beneficiar ao máximo disso é o consumidor: não haverá mais dúvida de qual formato escolher na hora da compra. Leia a reportagem do Link e entenda melhor como se deu a guerra entre Blu-Ray e HD DVD. Como funciona o Blu-Ray? O Blu-Ray é um formato de disco óptico de alta definição que permite armazenamento de dados de alta densidade. A sua capacidade de armazenamento proporciona uma definição de imagem com seis vezes mais resolução que o DVD comum e áudio com qualidade de cinema. Para saber mais sobre essa tecnologia que deve dominar a área nos próximos tempos, leia a reportagem do suplemento de TV&Lazer. Saiba mais: Batalha pelo formato de DVDs está decidida; é hora de vender Warner Bros apoiará formato DVD Blu-ray com exclusividade TV digital incentiva DVD de nova geração Blu-ray supera vendas do formato HD-DVD na Europa Samsung lança novo tocador Blu-ray no Brasil