Sucessores do Razr usarão Linux e Java No que depender da Motorola, haverá um pingüim nos sucessores da família de celulares Razr. É que a empresa está apostando em um novo ambiente operacional para celulares com a plataforma SCPL (pronuncia-se ´scalpel´) que combina Java e Linux. A Motorola, aliás, faz parte de um consórcio de fabricantes de celular que querem explorar os sistemas de código aberto como o Linux como alternativa para baratear os custos de desenvolvimento para aplicativos móveis. A idéia é diminuir os custos de desenvolvimento de aplicativos e facilitar a criação de novos softwares, anunciou a empresa. O primeiro aparelho que utiliza a plataforma é o novo Motofone F3, anunciado também nesta semana. O aparelho segue o design de aparelhos finos, com aproximadamente 9 mm de espessura. Ele funciona em redes GSM e a Motorola espera que ele seja atrativo para mercados emergentes por conta de seu preço competitivo. O novo aparelho deve chegar ao varejo mundial no último trimestre de 2006 (a empresa ainda não divulgou seu preço para o varejo).