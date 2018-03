Sudeste encara nova frente fria Uma frente fria está praticamente parada no litoral do Espírito Santo, o que espalha muitas nuvens carregadas sobre a maior parte da região Sudeste. O tempo fica mais aberto apenas no norte mineiro, mas mesmo assim há potencial de chuva. Pela manhã, a capital paulista tinha céu nublado e névoa. Em alguns pontos da cidade, houve chuva fraca no começo da manhã. No Nordeste, uma forte massa de ar seco dificulta a formação de áreas de instabilidade. No Centro-Oeste e na maior parte do Norte, o tempo quente e úmido forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva, exceto em Roraima, onde a previsão é de sol o dia todo. No Sul, tempo aberto e firme no Rio Grande do Sul e no Oeste catarinense. Com informações do Climatempo.