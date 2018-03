Sudoeste paulista adensa pomares

Nas novas áreas de expansão da citricultura, no sudoeste paulista, os investimentos também são intensos na ampliação da capacidade produtiva dos pomares. O citricultor Lourival Mônaco adotou o cultivo com alta densidade de plantas nos pomares que mantém em Taquarituba, com cerca de 200 mil pés de laranja. Em vez do esquema tradicional, de 200 plantas por hectare, ele coloca em média 440 por hectare, embora em algumas áreas o adensamento chegue a 600 plantas. O plantio no sistema adensado permite produtividade maior por hectare, mas exige manejo com mais tecnologia. É preciso, por exemplo, fazer podas estratégicas para expor ao sol o máximo de área verde da planta e melhorar a fotossíntese. As podas ajudam também a reduzir a alternância da produção - normalmente, a laranja produz bem num ciclo e tem produção menor no seguinte. "São podas suaves, com o corte dos ramos nas extremidades", diz o citricultor Mônaco. A região tem um bom regime de chuvas e dispensa a irrigação. "Como choveu bem em maio, a florada foi muito boa e não tivemos problemas com a seca do segundo semestre." O único inconveniente ocorreu nos pomares de laranja pêra, que tiveram frutos menores. Em vez de 300 laranjas por caixa, foi preciso colocar 350, em média. Na semana passada, a colheita estava no fim, e o resultado era considerado muito bom. "Vamos passar de 700 mil caixas na área toda", disse. De acordo com o citricultor, as novas técnicas resultaram em maior produtividade. Em 2002, para uma densidade de 336 plantas por hectare, colhiam-se 793 caixas. No ano passado, com média de 444 plantas por hectare, o rendimento foi de 1.027 caixas por hectare. POMAR AMPLIADO Na Fazenda São Paulo, em Taquarivaí, expansão é a palavra de ordem. Os novos plantios também são adensados. A fazenda ampliou o pomar em 9 mil mudas e tem mais 5 mil em canteiro, à espera do plantio. No novo modelo, são colocadas em média 580 plantas por hectare, segundo o administrador João Jacinto. A safra entrou na fase final na semana passada. Já prevendo a continuidade dos bons preços da caixa da laranja - os contratos da Fazenda São Paulo serão renegociados este ano -, a fazenda vai investir na instalação de um silo de carregamento tipo bean, orçado em cerca de R$ 80 mil, e na compra de mais um trator e um pulverizador. O citricultor Milton de Moura Muzel, de Itapeva (SP), investiu na instalação de um silo de carregamento nos pomares da fazenda. O bean evita a entrada de caminhões na lavoura, reduzindo o risco de doenças. MOTOCICLETAS A Fazenda São Pedro, em Araçoiaba da Serra, investiu na compra de motocicletas para o monitoramento dos pomares. Os técnicos utilizam esses veículos para as inspeções nas plantas a fim de controlar eventuais pragas ou doenças. As motos permitem também o deslocamento rápido em caso de incêndio e de invasão da lavoura, localizada próxima da área urbana do município de Votorantim.