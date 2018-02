Suécia é parceira dos EUA para espionar a Rússia, diz TV

No início do ano, o ex-prestador de serviços da agência de inteligência norte-americana Edward Snowden repassou à imprensa detalhes de um programa global de espionagem da NSA, o que provocou críticas de diversos países. Os Estados Unidos afirmaram que parte da informação resultou de cooperação com outros serviços de inteligência.

A TV sueca citou documento com data de 18 de abril deste ano, que informa que o serviço sueco que supervisiona comunicação eletrônica havia ajudado os EUA com informações sobre a Rússia.

"Em geral, temos cooperação internacional com alguns países, o que é permitido pela legislação da Suécia, mas nós não comentamos com quem cooperamos", disse Anni Bolenius, chefe de comunicação da Instituto de Defesa Nacional do Rádio (FRA, na sigla em sueco), responsável por supervisionar a comunicação eletrônica.

A TV da Suécia disse ter obtido os documentos por meio de Glenn Greenwald, o jornalista que vem divulgando os documentos que estão em posse de Snowden. No Brasil, também foram divulgadas informações sobre espionagem das comunicações da presidente Dilma Rousseff, com base em dados repassados por Snowden.

O norte-americano Snowden está na Rússia, após receber asilo em agosto por ao menos um ano.

(Reportagem de Simon Johnson)