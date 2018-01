Suécia lança site de relacionamentos para deficientes A Suécia ganhou seu primeiro website de encontros amorosos direcionado especialmente a pessoas com deficiências físicas e mentais. A resposta tem sido surpreendente: só nas duas primeiras semanas de existência, o KlubbFH já atraiu mais de 1,6 mil usuários, incluindo pessoas sem deficiência. ?Todos são bem-vindos ao site, e não apenas os portadores de deficiência?, disse Robert Öijvall, fundador do KlubbFH, em entrevista à BBC Brasil. ?Queremos promover o encontro de pessoas, evitando qualquer tipo de segregação. A receptividade superou todas as expectativas.? Transformação Portador de um pé artificial, Öijvall integra os 10% da população da Suécia que possuem algum tipo de deficiência física ou mental. A idéia de criar o site nasceu quando ele participava de um curso para deficientes na cidade de Uppsala, a 90 quilômetros de Estocolmo. ?No final do curso, alguém perguntou se havíamos deixado de discutir algum ponto importante. Uma mulher levantou-se e disse: ?Sim - sexo e relacionamentos??, contou Öijvall, de 25 anos. O novo site já começa a transformar vidas, para melhor. Jonas Carlsson, de 29 anos, disse à BBC Brasil que se registrou no KlubbFH depois de sua mãe ter visto o anúncio do site em um jornal. ?Já fiz vários amigos e amigas, embora ainda não tenha arrumado uma namorada?, brinca Jonas. ?Antes, era tudo muito difícil. Mulheres normais, por assim dizer, parecem ter medo quando vêem uma cadeira de rodas. Sou registrado há dois anos num website normal de encontros, mas nunca ninguém entrou em contato comigo?. Outros países No KlubbFH, os usuários podem participar de chats, paquerar e até enviar rosas e corações eletrônicos. O site contém ainda um painel de terapeutas, prontos a responder a perguntas de usuários. Robert ficou tão entusiasmado com a receptividade do site que já decidiu expandir o conceito para outros países. Dentro de três semanas, ele inaugura uma versão em inglês do KlubbFH. O plano é, em seguida, criar versões para as demais línguas nórdicas, e no futuro ter sites específicos para cada pais. Öijvall vem recebendo centenas de mensagens de agradecimento pela criação do site. ?Pessoas portadoras de deficiência precisam de amor e amizade, como qualquer outra pessoa?, diz.