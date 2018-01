Suécia quer prisão de fundador do WikiLeaks

A promotoria sueca começou uma investigação sobre acusações de estupro contra Assange, um cidadão australiano, em setembro. O gabinete da promotoria informou em comunicado que decidiu pedir a prisão de Assange sob suspeita de estupro, abuso sexual e coerção ilegal.

"A razão para o meu pedido é que nós precisamos interrogá-lo. Até agora, nós não fomos capazes de encontrá-lo para interrogatório", disse Marianne Ny, coordenadora do caso da promotoria sueca contra Assange.

Se o pedido for aceito, autoridades podem emitir um mandato internacional de prisão de Assange, afirmou uma porta-voz da promotoria.

Assange afirma que as acusações contra ele não têm fundamento e criticou o que ele chamou de um circo jurídico na Suécia, onde ele tenta construir uma base para se beneficiar das estritas leis de proteção ao jornalismo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele tem dito que foi alertado pela inteligência australiana antes das acusações de que ele poderia enfrentar uma campanha criada para abalar sua reputação.

O WikiLeaks causou ira no Pentágono pela divulgação de documentos relacionados às guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão.

No mais recente episódio, em outubro, o site divulgou cerca de 400 mil documentos sigilosos dos EUA sobre a guerra no Iraque. Segundo Assange, os documentos mostram mortes de mais de 15 mil civis iraquianos além do relatado oficialmente.

Em 4 de novembro, Assange afirmou que poderá buscar asilo político na Suíça.

(Por Helena Soderpalm)