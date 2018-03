Sueco bêbado tenta voltar da Dinamarca para casa a remo

Depois de passar a noite num bar da Dinamarca, um sueco de 78 anos de idade ficou bêbado, roubou um barco e tentou remar de volta para a Suécia através do Estreito de Öresund - uma das mais movimentadas rotas de navegacão do mundo. No entanto, o quase octagenário acabou dormindo no meio do caminho e foi encontrado, à deriva, pela guarda costeira dinamarquesa. O sueco, cuja identidade não foi revelada, estava num bar da cidade dinamarquesa de Helsingör. Quando decidiu tomar a balsa de volta para casa, em Helsingborg, na Suécia, ele abriu a carteira e descobriu que tinha gasto o dinheiro da passagem com o último drinque. Alcoolizado, mas determinado a voltar para casa, o sueco decidiu então roubar um barco a remo e cruzar os cinco quilômetros que separam Helsingör de Helsinborg, no Estreito de Öresund. A guarda costeira dinamarquesa, que havia sido alertada sobre a presença de um barco abandonado na movimentada rota de Öresund, o encontrou dormindo, no chão do barco. Segundo a agência de notícias dinamarquesa Ritzau, a guarda costeira levou o boêmio sueco de volta à Dinamarca, onde ele foi colocado na balsa de volta a Suécia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.