Suicídios levam escola a limitar Internet na Índia Uma série de suicídios entre alunos levou uma das principais escolas de engenharia da Índia a limitar o uso da internet em seu campus. Os diretores do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) de Mumbai acreditam que o vício de navegar na rede levou a casos de depressão e criou o ambiente propício para estilos de vida desequilibrados. Segundo o diário The Times, nos últimos cinco anos houve nove suicídios - e diversas tentativas - nos sete campi do IIT. Embora parte da explicação seja a intensa pressão dos pais sobre o desempenho dos seus filhos, pelo menos uma morte - no início deste ano um estudante se enforcou no ventilador de seu quarto - foi atribuída ao uso excessivo de computadores. Os educadores decidiram que o uso da internet será proibido entre as 11h30 e a 0h30, em uma tentativa de tirar os alunos de suas "tocas" ou incentivá-los a dormir mais cedo. Proibição O diretor de Assuntos Estudantis do IIT Mumbai, Prakash Gopalan, disse ao jornal que o desempenho escolar dos alunos havia caído depois que a escola passou a permitir uso gratuito de internet em seus dormitórios. "Quando tentamos entender a causa dos problemas, não demoramos a perceber que estes estudantes viviam confinados em seus quartos", ele comentou. Segundo Gopalan, os estudantes passavam tanto tempo navegando na internet que pararam de se socializar. Muitos se tornaram viciados em jogos online, blogs e salas de bate-papo. O porta-voz do IIT acrescentou que a participação dos alunos em eventos esportivos, culturais e sociais do campus de cinco mil pessoas também havia se reduzido. "Se podemos dizer que proibir álcool, drogas e fumo é certo, por que fazer barulho contra a proibição da internet, que estava se tornando um vício em si?", ele argumentou. O IIT de Mumbai data dos anos 1940, quando o governo indiano ordenou o estabelecimento de diversas escolas de alto nível para contrabalançar a hegemonia científica e tecnológica dos Estados Unidos e da Europa.