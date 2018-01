Suíço cria carro anfíbio no estilo 007

Inspirado na Lotus de James Bond em O Espião que Me Amava, o fã de 007 e inventor suíço Frank Rinderknecht criou o seu protótipo Squba, capaz de andar no asfalto, na água ou debaixo dela. Movido a três motores elétricos, um para terra e dois para a água, que possibilitam passeios submarinos a até dez metros, o veículo não produz qualquer emissão de gases. O automóvel permanece conversível debaixo d'água por motivos de segurança, segundo o fabricante. O oxigênio é fornecido por duas máscaras ligadas a um cilindro de ar comprimido, semelhante a um aqualung. No asfalto, o carro atinge a velocidade máxima de 120 quilômetros por hora e, no melhor estilo Bond, não precisa de motorista para dirigir. Para isso, Rinderknecht adaptou uma tecnologia que utiliza sensores de raio laser como olhos para manter o carro na rua e evitar acidentes. O protótipo, que custou mais de 1 milhão de euros, vai ser apresentado ao público no mês que vem, na Feira do Automóvel de Genebra. Não existem planos de fabricação em massa, mas o inventor Rinderknecht avalia que o veículo sairia por menos que um Rolls Royce. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.