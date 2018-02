Sul do Brasil volta a registrar frio abaixo de zero O Sul do País voltou a registrar hoje temperaturas abaixo de zero por conta da forte massa polar que atua na região. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou -5ºC em General Carneiro e -2,5ºC em Clevelândia, no Paraná. Em Santa Catarina, a temperatura chegou aos -4,3ºC em Caçador, -3,9ºC em São Joaquim, -3,7ºC em Curitibanos e -3,1ºC em Joaçaba. A região de Major Vieira e de Urubici registraram -2,0ºC. No Rio Grande do Sul, fez -1,6ºC em Quaraí, -1,4ºC em Soledade, -1,2ºC em Erechim e -0,9ºC em Bagé. As baixas temperaturas provocaram novamente geadas em muitas áreas.