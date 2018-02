Sul e centro-oeste do país terão pancadas de chuva O tempo quente e úmido desta terça-feira deve gerar instabilidade em grande parte do Brasil. As chuvas deverão ser intensas sobre o oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, norte e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e parte do centro-sul de Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste e centro-sul do Mato Grosso, Rondônia, Acre e grande parte do Amazonas. A chuva deve vir acompanhada de raios, rajadas de vento e existe potencial para ocorrências de queda de granizo.