Sumaré-SP confirma duas mortes por dengue em março

As confirmações de causa das mortes foram entregues nesta segunda-feira, 31, pelo Instituto Adolfo Lutz para a prefeitura. As mortes ocorreram nos dias 7 e 8 de março. O terceiro caso de suspeita de dengue hemorrágica foi a morte de uma mulher de 24 anos no dia 28.

Sumaré já confirmou 337 casos de dengue na cidade desde o início do ano. Outros 934 estão em investigação. Desde 1997, quando foi registrado o primeiro caso de dengue na cidade, foram registradas 5 mortes.

Em 2007, a cidade registrou o maior número de casos de dengue da história, foram 3.699 casos confirmados pela Vigilância Epidemiológica. Em Campinas, um caso de morte está em investigação.

Até agora são 1.042 casos da doença confirmados na cidade.