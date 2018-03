Sumiço de helicóptero do dono da Avibras completa 22 dias

A Força Aérea Brasileira (FAB) completou o 22º dia de buscas ao helicóptero do empresário João Verdi Carvalho Leite nesta quinta-feira, 14. As buscas percorreram 100% da área definida para a operação. Apesar de ter sobrevoado a área de cerca de 3.600 milhas náuticas, entre Angra dos Reis, no Rio, e o litoral norte de São Paulo, por todo este período, a procura deve continuar, segundo comunicado oficial da Aeronáutica. A área foi delimitada com base na autonomia do aparelho desaparecido, um EC Colibri, prefixo PP-MJV. O helicóptero onde estavam Leite, dono da empresa Avibras Aeroespacial, e a mulher dele, Regina Brasil Leite, sumiu no dia 23, quando retornava de Angra dos Reis em direção a São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP). Naquela noite, moradores dos bairros de Massaguaçu, em Caraguatatuba, e Maranduba, em Ubatuba, no litoral norte do Estado, ouviram barulho de helicóptero e viram o aparelho entre as montanhas.