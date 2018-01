Sun adere à exploração do mundo 3D de Second Life Jogos e negócios andam de mãos dados no mundo de Second Life, um game 3D onde milhares de usuários interagem uns com os outros, um dos chamados MOGs ou Massive Online Games (jogos online massivos, na tradução), e que é palco de negócios e ações de marketing de empresas do mundo real, como Adidas e Toyota. E foi também o palco para a fabricante de servidores Sun Microsystems, que aproveitou a interface 3D do game, nesta terça, para divulgar o chamado projeto "Darkstar", focado em criar tecnologia de servidores para...jogos. Com os MOGs se tornando cada vez mais populares, cresce a demanda por equipamentos capazes de sustentar estes mundos virtuais sem problemas de performance e com milhares de jogadores simultâneos, mas também se exige dos produtores de jogos um conhecimento mais aprofundado da dinâmica destes equipamentos, de forma a produzirem games mais adaptados ao que os servidores podem entregar em termos de performance. O anúncio chegou a contar com uma versão ´avatar´ (nome dado às personificações dos jogadores em mundos virtuais) do chefe de pesquisas da Sun, John Cage. Controle de energia Em outro anúncio, a Sun divulgou um estudo conduzido pela empresa de pesquisas Harris Interactive, que dá conta de que as empresas estão cada vez mais sensíveis ao consumo de energia de servidores, especialmente aquelas que operam grandes data-centers. Segundo o estudo, conduzido com mais de 200 executivos de empresas nos EUA, 75% estão preocupados com a eficiência energética. As empresas não estão sozinhas, já que a sensibilidade ao consumo energético é um fator importante para outras empresas, como a gigante de buscas Google, que já demonstrou interesse em adquirir produtos mais eficientes, no que se dispõe até a compartilhar segredos industriais. A Sun, claro, pretende aplicar essa preocupação na criação de produtos que gastem menos eletricidade. Segundo estimativas da empresa, algumas companhias chegam a gastar 20% de seus gastos com tecnologia em contas de luz. Para reduzir estes gastos, diz a empresa, seria necessário construir equipamentos mais eficientes ou então apelar para estratégias de virtualização, processo de consolidação em que uma máquina de grande performance poderia criar equipamentos ´virtuais´ conforme a demanda, facilitando a administração do consumo de energia.