Sun está perdendo US$100 milhões por mês, afirma Oracle

O presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, afirmou que a Sun Microsystems está perdendo cerca de 100 milhões de dólares por mês aguardando que autoridades europeias aprovem a compra da companhia por 7 bilhões de dólares.

"Quanto mais se espera, mais dinheiro a Sun vai perder", afirmou Ellison na noite de segunda-feira.

A receita da Sun tombou desde abril, quando a Oracle fez um acordo para comprar a quarta maior fabricante de servidores do mundo já que IBM e Hewlett-Packard começaram a rondar os clientes da empresa em meio a dúvidas sobre seu futuro.

A Oracle tem prometido ampliar investimento no desenvolvimento de produtos da Sun, mas a companhia de hardware cortou gastos antes do fechamento do acordo por conta da queda nas vendas. No mês passado, a empresa divulgou prejuízo trimestral de 147 milhões de dólares.

Ellison, quarto homem mais rico do mundo segundo a Forbes, informou que espera que o acordo seja liberado eventualmente pelas autoridades europeias como aconteceu nos Estados Unidos, sem qualquer restrição.

A Comissão Europeia está conduzindo uma análise detalhada sobre o impacto na competição gerada pela combinação dos produtos de banco de dados da Oracle e o banco de dados MySQL, da Sun, amplamente usado em sites populares.

Especialistas legais afirmaram anteriormente que a Oracle pode precisar fazer concessões para ver o acordo aprovado, incluindo se separar dos negócios com o MySQL e que não é claro por quanto tempo as autoridades europeias avaliarão o acordo.

As autoridades europeias têm até 19 de janeiro para avaliar o assunto. Isso colocaria a Oracle meses atrás do plano original de conclusão da operação até o final de agosto.

(Por Alexei Oreskovic em San Jose e Jim Finkle em Boston)