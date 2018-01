Sun Microsystems abre o código da plataforma Java A Sun Microsystems acaba de liberar a implementação da tecnologia Java como software livre para a versão 2 do GNU General Public License (GPLv2). Segundo a empresa, já estão disponíveis as primeiras partes do código fonte do Java Platform Standard Edition (Java SE) e do Java Platform Micro Edition (Java ME). Além disso, o Java Platform Enterprise Edition (Java EE) poderá também utilizar a licença GPLv2. O anúncio representa, na visão da empresa, uma grande contribuição para o movimento do GPL, já que seria a abertura de código de uma das plataformas de software mais difundidas mundialmente. Com mais de 3,8 bilhões de dispositivos habilitados, o Java tem registrado grande crescimento e está presente em todos os lugares, desde celulares e smart cards até aplicações de empresas e supercomputadores. Detalhes Java SE: serão liberados para a comunidade Java.net três componentes do Java SE. O Java HotSpot; o compilador de linguagem de programação Java (javac) e o software JavaHelp. Os dois primeiros são os elementos mais importantes do Java SE. A expectativa da empresa é que a liberação do JDK aconteça até o primeiro trimestre de 2007. Java ME: foram disponibilizados os códigos fonte do phone Java ME, plataforma que está presente em serviços de dados móveis em mais de 1,5 bilhão de handsets; e também do conjunto de teste e compatibilidade do Java ME. Java EE: o código fonte do Java EE está liberado para o Projeto Glassfish dentro de uma licença dupla de código aberto. Além de disponível pelo CDDL, o Projeto GlassFish poderá ser encontrado no GPLv2, até o primeiro trimestre de 2007. NetBeans e Ferramentas de Desenvolvimento Sun: o NetBeans Integrated Development Environment (IDE) simplifica drasticamente o desenvolvimento com o Java Developer Kit (JDK), pois seus componentes já foram configurados como projetos NetBeans. Desenvolvedores podem baixar o código fonte e utilizar o NetBeans IDE para a construção de projetos. O anúncio também engloba a disponibilização do ambiente de desenvolvimento Sun Studio para a criação de uma plataforma específica baseada em Java.