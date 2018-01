Sun Microsystems adotará chips Intel em servidores A fabricante de servidores Sun Microsystems ampliará o uso de processadores da Intel em seus equipamentos, enquanto a gigante dos chips irá promover o uso do sistema operacional Solaris (para sistemas de grande porte) da Sun, disseram fontes próximas à parceria. Um anúncio público deve ser feito ainda nesta segunda-feira, embora a fonte não tenha dado detalhes técnicos do acordo. Se firmada, a parceria representaria uma grande vitória para a Intel, que tem lutado para não perder espaço para a concorrente AMD no mercado de servidores. Também seria positivo para a Sun, que tem perdido espaço para seus servidores e softwares desde o solamento da bolha pontocom no início deste século. Os processadores da Intel, no entanto, deverão concorrer com processadores da AMD na linha de servidores x86 da Sun. A principal concorrente da Intel fornece seus processadores para servidores da Sun desde 2003.